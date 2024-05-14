قطر: سكان غزة لم تصلهم أي مساعدات منذ التاسع من أيار

أعلنت قطر أن سكان قطاع غزة لم تصلهم أي مساعدات إنسانية منذ التاسع من أيار.



وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري في مؤتمر صحافي أسبوعي، إن "الأشقاء في قطاع غزة لم تصلهم أي مساعدات منذ التاسع من أيار"، معتبرًا أن "هذا إن دلّ على شيء يدلّ على الإمعان في تكريس الكارثة الإنسانية في قطاع غزة".



