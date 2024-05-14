النروج تريد مضاعفة مساعداتها للفلسطينيين أربع مرات

اقترحت الحكومة النروجية زيادة مساعداتها للفلسطينيين هذا العام بمقدار مليار كرونة أي 86 مليون يورو لأن قطاع غزة على حافة المجاعة.



ويمثل هذا المبلغ الذي جاء في مشروع الميزانية المنقحة، زيادة بنحو أربعة أضعاف تقريبا مقارنة بـ 258 مليون كرونة المنصوص عليها في قانون المالية الأولي الذي اعتُمد العام الماضي.



وقالت وزيرة التنمية الدولية النروجية آن بيث تفينريم في بيان إن "الحاجة إلى مساعدات عاجلة في غزة هائلة بعد سبعة أشهر من الحرب".



وأضافت أن "الوضع الغذائي حرج وهناك مخاطر حصول مجاعة"، منتقدة "الأزمة التي سببها الإنسان بالكامل" والوضع "الحرج" في الضفة الغربية.



ووفقاً لمشروع الميزانية، تخطط النروج لتخصيص ما مجموعه 0.98% من إجمالي دخلها القومي للمساعدات التنموية هذا العام.



وهذه النسبة عرضة للتغير لأن على حكومة يسار الوسط، وهي أقلية في البرلمان، أن تتفاوض مع أحزاب أخرى لاعتمادها رسميا.

