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الأمم المتحدة: أبلغنا إسرائيل بتحرك المركبة التي تعرضت لإطلاق نار

أخبار دولية
2024-05-14 | 08:42
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الأمم المتحدة: أبلغنا إسرائيل بتحرك المركبة التي تعرضت لإطلاق نار
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الأمم المتحدة: أبلغنا إسرائيل بتحرك المركبة التي تعرضت لإطلاق نار

أكدت الأمم المتحدة أنها أبلغت السلطات الإسرائيلية بتحرك المركبة التي كانت تقل موظفين تابعين للمنظمة الأممية التي تعرضت لإطلاق نار في رفح في جنوب قطاع غزة ما أدى إلى مقتل موظف هندي. 
     
وكانت الأمم المتحدة أعلنت مقتل أحد عناصر الأمن التابعين لها في هجوم على مركبة في غزة، وهي الحادثة الأولى التي تشهد مقتل موظف دولي في المنظمة في قطاع غزة منذ بدء الحرب قبل أكثر من سبعة أشهر.
     
وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة رولاندو غوميز خلال مؤتمر صحافي إن الموظف القتيل مواطن هندي. 
     
وأعربت بعثة الهند لدى الأمم المتحدة في نيويورك عن حزنها العميق.
     
وحسب غوميز فإن موظفا ثانيا تابعا لنفس الإدارة كان في المركبة عند الهجوم وأصيب، مشيرا إلى أنهما كانا في طريقهما إلى المستشفى الأوروبي في رفح عندما أصيبت مركبتهما. 
     
وأوضح غوميز "تقوم الأمم المتحدة بإبلاغ السلطات الإسرائيلية بحركة جميع قوافلنا، هذا هو الحال في أي مسرح عمليات وهذا إجراء تشغيلي معتمد". 

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