قتلى من حرّاس أحد السجون الفرنسية

قُتل اثنان على الأقلّ من حرّاس أحد السجون الفرنسية، بالرصاص وأُصيب ثلاثة آخرون بجروح خطيرة، بعد أن نصب رجال مدججون بالسلاح كمينًا لسيارة تابعة للسجن، لتحرير أحد النزلاء.



وبدأت الشرطة عملية مطاردة واسعة النطاق.



ووقع الهجوم المنسق، الذي يأتي وسط تصاعد أعمال العنف المرتبطة بالمخدرات في أنحاء أوروبا، حوالى الساعة 0900 بتوقيت جرينتش، عند مركز تحصيل لرسوم المرور في إنكارفيل، في منطقة إير، في شمال فرنسا.



وقال وزير الداخلية جيرالد دارمانان إنّ عملية مطاردة واسعة النطاق قد بدأت.