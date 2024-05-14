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السلطات التركية تقبض على 544 شخصا متّهمين بصلتهم بالداعية غولن

أخبار دولية
2024-05-14 | 09:00
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السلطات التركية تقبض على 544 شخصا متّهمين بصلتهم بالداعية غولن
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السلطات التركية تقبض على 544 شخصا متّهمين بصلتهم بالداعية غولن

أعلنت السلطات التركية اليوم، توقيف 544 شخصا يشتبه في صلتهم بالداعية فتح الله غولن الذي يتهمه الرئيس رجب طيب إردوغان بالوقوف وراء محاولة الانقلاب في العام 2016.
     
وقال وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا على منصة إكس: "أوقف 544 مشتبها به في إطار عملية Pince-15".
     
وهذه العملية التي نفّذت في 62 من محافظات البلاد الـ81 استهدفت "أشخاصا كانوا يسعون للاندماج في الخدمة العامة على مستويات مختلفة".
     
وقال الوزير: "لن نكف عن ملاحقة أعضاء حركة الداعية فتح الله غولن".
     
ويتّهم المشتبه بهم بالتسجيل لامتحانات الخدمة العامة بأوامر من حركة غولن والتواصل عبر تطبيق بايلوك لتبادل الرسائل الذي تعتبره الحكومة التركية خاضعا لسيطرة الداعية المنفي طوعا.
     
ولطالما نفى غولن الذي يعيش في الولايات المتحدة منذ العام 1999، أن تكون حركته وراء محاولة الانقلاب في تموز 2016.
     
واتّهمت السلطات التركية غولن الذي كان حليفا مقربا لإردوغان في السابق، بالوقوف وراء اتهامات فساد ضد الحكومة عام 2013، عندما كان إردوغان رئيسا للوزراء.
     
ويتهم إردوغان غولن بمحاولة إنشاء دولة بديلة عبر شبكة مدارسه المنتشرة في كل القارات.
     
وشهدت حملة القمع التي أعقبت محاولة الانقلاب عملية توقيف عشرات الآلاف من الأشخاص وطرد أكثر من 140 ألف شخص من وظائفهم والحكم على قرابة ثلاثة آلاف شخص بالسجن مدى الحياة.

أخبار دولية

تركيا

توقيف

الداعية غولن

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