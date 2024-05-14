كاميرون: الهجمات على قوافل المساعدات المتجهة إلى غزة مروعة

وصف وزير الخارجية البريطانيّ ديفيد كاميرون الهجمات على قوافل المساعدات المتجهة إلى غزة بالمروعة.



ولفت إلى أنّه ينبغي على إسرائيل محاسبة المسؤولين عنها.



وقال كاميرون في منشور على منصة إكس "سكان غزة يواجهون خطر المجاعة وهم في حاجة ماسة إلى الإمدادات."



وأضاف: "لا بد لإسرائيل من محاسبة منفذي الهجمات وفعل المزيد للسماح بإدخال المساعدات، سأثير مخاوفي مع الحكومة الإسرائيلية."



