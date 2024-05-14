الرئيس الأوكراني يزور مدريد الجمعة وحديث عن توقيع اتفاق أمني ثنائي

يزور الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مدريد، في زيارة رسمية، كما أعلن القصر الملكي الاسباني.



وسيستقبل العاهل الإسباني الملك فيليبي السادس زيلينسكي صباحاً قبل تنظيم غداء رسمي على شرفه في القصر الملكي في مدريد.



وذكرت صحيفة "إيل باييس" أن زيلينسكي ورئيس الوزراء الاسباني بيدرو سانشيز سيوقعان خلال هذه الزيارة اتفاقا أمنيا ثنائيا يهدف الى ضمان توفير دعم عسكري اسباني لكييف.