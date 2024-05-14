وزير الخارجية الإسرائيليّ: لإقناع مصر بإعادة فتح معبر رفح

شدّد وزير الخارجية الإسرائيليّ على وجوب إقناع مصر بإعادة فتح معبر رفح الحدوديّ مع غزة، للسماح بمواصلة إدخال المساعدات الإنسانية الدولية.



وقال يسرائيل كاتس في بيان له إنّ مهمة منع حدوث أزمة إنسانية في قطاع غزة تقع الآن على عاتق أصدقائنا المصريين.



وأوضح أنّ المنتقدين الأجانب، الذين يحملون إسرائيل مسؤولية الوضع الإنسانيّ في القطاع مُضللون.



ورأى أنّ حركة "حماس" لن تسيطر على معبر رفح - وهذه ضرورة أمنية لن نتنازل عنها.