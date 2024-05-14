شكري استنكر محاولات إسرائيل تحميل مصر المسؤولية عن الأزمة في غزة

استنكر وزير الخارجية المِصريّ سامح شكري محاولات الجانب الإسرائيليّ تحميل مصر المسؤولية عن الأزمة الإنسانية غير المسبوقة التي يواجهها قطاع غزة.



وقال شكري في بيان: "السيطرة الإسرائيلية على الجانب الفلسطينيّ من معبر رفح، والعمليات العسكرية الإسرائيلية في محيط المعبر."



وأضاف: "هي السبب الرئيسيّ في عدم القدرة على إدخال المساعدات من المعبر."