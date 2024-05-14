بلينكن من كييف: واشنطن ستدعم أوكرانيا حتى يتم "ضمان" أمنها

تعهد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الثلاثاء خلال كلمة ألقاها أمام طلاب في كييف، بأن تدعم الولايات المتحدة أوكرانيا حتى يتم "ضمان" أمنها في مواجهة روسيا.



وقال بلينكن: "جئت إلى أوكرانيا حاملاً رسالة: أنتم لستم وحدكم".



وأضاف: "الولايات المتحدة معكم منذ اليوم الأول". وتابع: "سنبقى معكم حتى يتم ضمان أمن أوكرانيا وسيادتها وقدرتها على اختيار مسارها".