الأمين العام للأمم المتحدة يصف التصعيد العسكري في رفح بأنه "مروّع"

وصف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش التصعيد العسكري الإسرائيلي في رفح وفي محيطها بـ"المروّح"، حسبما نقل عنه متحدث باسمه الثلاثاء.



وقال فرحان حق إنّ "هذه التطورات تعيق بشكل أكبر وصول المساعدات الإنسانية وتؤدي إلى تفاقم الوضع المأساوي". وندد في الوقت ذاته بإطلاق الصواريخ على نحو "عشوائي" من قبل حركة حماس، وداعياً إلى حماية المدنيين في جميع أنحاء غزة.