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أبو الغيط: العالم عرف أن الاستقرار الإقليمي يظل هشاً طالما استمرت القضية الفلسطينية من دون حل

أخبار دولية
2024-05-14 | 13:11
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أبو الغيط: العالم عرف أن الاستقرار الإقليمي يظل هشاً طالما استمرت القضية الفلسطينية من دون حل
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أبو الغيط: العالم عرف أن الاستقرار الإقليمي يظل هشاً طالما استمرت القضية الفلسطينية من دون حل

انتهت في العاصمة البحرينية المنامة، أعمال اجتماع وزراء الخارجية العرب للتحضير للقمة العربية الثالثة والثلاثين، المقرر عقدها يوم الخميس بحضور القادة والزعماء العرب. 

وخُصص الاجتماع لمناقشة مشروع جدول أعمال القمة؛ ومناقشة مشاريعِ القرارات والبنود المدرجة ومشروع الإعلان الختامي. 

ويتضمن جدول الأعمال ثمانية بنود رئيسة تتناول عددا من القضايا المتعلقة بالعملِ العربي المشترك في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والامنية، ومنها بند بشأنِ القضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي. 

وعلى هامشِ الاجتماع، قال الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، إن العالم عرف أن الاستقرار الإقليمي يظل هشاً وقابلاً للانفجار طالما استمرت القضية الفلسطينية من دونِ حل.

أخبار دولية

المنامة

القمة العربية

أحمد أبو الغيط

القضية الفلسطينية

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