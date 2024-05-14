سوليفان يعتزم زيارة السعودية وإسرائيل مطلع الأسبوع المقبل

ذكر موقع أكسيوس الإخباري نقلا عن ثلاثة مسؤولين أميركيين وإسرائيليين لم يسمهم أن مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جيك سوليفان يعتزم زيارة السعودية وإسرائيل مطلع الأسبوع المقبل.