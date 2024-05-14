الخارجية الاميركية: واشنطن لا تريد أن ترى عملية كبيرة في رفح

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أن 50 شاحنة مساعدات دخلت غزة يوم الأحد، واصفة هذا العدد بأنه "ليس كافيا".



ورأت الخارجية الاميركية أن بالإمكان بذل المزيد من الجهد لمساعدة المواطنين الأميركيين في الخروج من قطاع غزة المحاصر.



وفي تعليق على دخول المساعدات إلى القطاع منذ سيطرة إسرائيل على معبر رفح في السابع من أيار، قال المتحدث باسم الخارجية الأمير كية فيدانت باتيل إننا "شهدنا دخول 50 شاحنة إلى غزة في 12 أيار. وهذا ليس كافيا".



ومن جهة أخرى، لفت إلى أن واشنطن قلقة للغاية إزاء أنباء عن استهداف مركبة للأمم المتحدة في غزة ما أسفر عن مقتل موظف إغاثة وإصابة آخر.



وشدد على أن الولايات المتحدة لا تريد أن ترى عملية كبيرة في رفح ولم نر ذلك حتى الآن.