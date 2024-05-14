توقيف 28 شخصًا خلال تظاهرات طالبية مؤيدة للفلسطينيين في أثينا

أوقف 28 شخصًا بينهم تسعة أجانب في اليونان، بعدما تدخّلت الشرطة لفضّ اعتصام طلّاب بدأ منذ الإثنين في كلية الحقوق في أثينا "تضامناً مع فلسطين"، حسبما أفادت الشرطة.



وقالت الشرطة في بيان إنّها قبضت على هؤلاء الأشخاص بتهمة "الإخلال بالنظام العام والإضرار بممتلكات الغير والعصيان".



وأضافت الشرطة أنّ المواطنين الأجانب الذين أوقفوا، وهم إسباني وثلاث فرنسيات وألمانيتان وإيطاليتان وبريطانية، "ليست لهم صلة" بكلية الحقوق في العاصمة اليونانية.



وشهدت أثينا في الأشهر الأخيرة العديد من التظاهرات المؤيدة للفلسطينيين دعت إليها بشكل رئيسي الجماعات اليسارية، احتجاجاً على استمرار الحرب في قطاع غزة، من دون أن تصاحبها أعمال عنف كبيرة.



إضافة إلى الحركة المؤيدة للفلسطينيين في حرم الجامعات الأميركية، قام الطلاب أيضاً باحتلال أو إغلاق مبان جامعية في أوروبا، خصوصاً في باريس وبرلين وسويسرا، وتمّ إخلاء بعضهما من قبل سلطات إنفاذ القانون.