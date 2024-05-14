تنظيم الدولة الإسلامية يعلن مسؤوليته عن هجوم في شمال العراق

أعلن تنظيم الدولة الإسلامية في بيان على حسابه على تطبيق تيليجرام مسؤوليته عن هجوم على نقطة عسكرية في شمال العراق أمس الاثنين أسفر عن مقتل وإصابة 10 من القوات العراقية.