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بوريل: الدبلوماسية الأميركية في الشرق الأوسط تُظهر مؤشرات "إرهاق"
أخبار دولية
2024-05-14 | 15:35
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بوريل: الدبلوماسية الأميركية في الشرق الأوسط تُظهر مؤشرات "إرهاق"
رأى مسؤول السياسية الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أن الدبلوماسية الأميركية في الشرق الأوسط بدأت تُظهر مؤشرات "إرهاق"، داعيا التكتل إلى بذل مزيد من الجهود نحو إقامة دولة فلسطينية.
ووجّه بوريل مجددا، خلال زيارة إلى كاليفورنيا، انتقادات حادة إلى الحملة العسكرية الإسرائيلية، لافتا إلى أن الغزيّين "يموتون ويتضورون جوعا ويعانون بدرجات لا يمكن تصوّرها".
ورأى أن ما يجري هو "كارثة من صنع الإنسان".
أخبار دولية
بوريل
الشرق الاوسط
أميركا
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