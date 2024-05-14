بن فرحان يكرر وقوفه إلى جانب اللبنانيين: ندعو الأطراف اللبنانية لتغليب المصلحة العامة

📹| سمو وزير الخارجية الأمير #فيصل_بن_فرحان @FaisalbinFarhan : نقف باستمرار إلى جانب الشعب اللبناني الشقيق، وندعو كافة الأطراف اللبنانية لتغليب المصلحة العامة عبر تنفيذ إصلاحات سياسية واقتصادية شاملة تقود إلى تجاوز أزماته. pic.twitter.com/0uXHumctss
— وزارة الخارجية 🇸🇦 (@KSAMOFA) May 14, 2024
📹| سمو وزير الخارجية الأمير #فيصل_بن_فرحان @FaisalbinFarhan : نقف باستمرار إلى جانب الشعب اللبناني الشقيق، وندعو كافة الأطراف اللبنانية لتغليب المصلحة العامة عبر تنفيذ إصلاحات سياسية واقتصادية شاملة تقود إلى تجاوز أزماته. pic.twitter.com/0uXHumctss