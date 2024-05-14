بن فرحان يكرر وقوفه إلى جانب اللبنانيين: ندعو الأطراف اللبنانية لتغليب المصلحة العامة

كرر وزير الخارجية السعودي الامير فيصل بن فرحان، خلال اجتماع وزراء الخارجية العرب للتحضيرِ للقمة العربية الثالثة والثلاثين، وقوفه الى جانب الشعب اللبناني.



ودعا بن فرحان كافة الأطراف اللبنانية لتغليب المصلحة العامة عبر تنفيذ إصلاحات سياسية واقتصادية شاملة تقود إلى تجاوز أزماته.