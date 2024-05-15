الاتحاد الأوروبي: أي شخص ينكر حصول إبادة جماعية في سربرنيتسا لا مكان له في أوروبا

اعتبر ناطق باسم الاتحاد الأوروبي الثلاثاء أن أي شخص ينكر حصول "إبادة جماعية في سربرنيتسا" لا مكان له في أوروبا، وذلك قبيل تصويت محتمل في الأمم المتحدة على قرار بإعلان 11 تموز يوما دوليا لإحياء ذكرى المجزرة.



ويأتي هذا بعد موافقة زعماء الاتحاد الأوروبي في آذار على إجراء محادثات مع البوسنة بشأن انضمامها إلى التكتل، مع تصاعد التوتر في الأسابيع الأخيرة في البلقان حيث احتشد آلاف الصرب في البوسنة رفضا للمبادرة.



وحاول السياسيون في صربيا وصرب البوسنة إلى حد كبير التقليل من أهمية المجزرة، مع رفض كثر وصفها بأنها إبادة جماعية، بمن فيهم زعيم كيان صرب البوسنة ميلوراد دوديك. ولم يحدّد موعد للتصويت على القرار. وقال الناطق باسم الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية بيتر ستانو الثلاثاء إن موقف الاتحاد الأوروبي بشأن سربرنيتسا يبقى "واضحا جدا". وأضاف لصحافيين "ليس هناك شك في حقيقة وقوع إبادة جماعية في سربرنيتسا. لا يمكن إنكار ذلك"، مستشهدا بحكم أصدرته محكمة دولية بهذا الشأن عام 2007. وأضاف "وأي شخص يحاول التشكيك في الأمر لا مكان له في أوروبا".



لكن المفاوضات بشأن انضمام البوسنة إلى الاتحاد الأوروبي لن تبدأ بشكل جدي إلا بعد أن تجري الدولة البلقانية المزيد من الإصلاحات الرئيسية.