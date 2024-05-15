الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نهاركم سعيد
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

الاتحاد الأوروبي: أي شخص ينكر حصول إبادة جماعية في سربرنيتسا لا مكان له في أوروبا

أخبار دولية
2024-05-15 | 01:13
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
الاتحاد الأوروبي: أي شخص ينكر حصول إبادة جماعية في سربرنيتسا لا مكان له في أوروبا
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
الاتحاد الأوروبي: أي شخص ينكر حصول إبادة جماعية في سربرنيتسا لا مكان له في أوروبا

اعتبر ناطق باسم الاتحاد الأوروبي الثلاثاء أن أي شخص ينكر حصول "إبادة جماعية في سربرنيتسا" لا مكان له في أوروبا، وذلك قبيل تصويت محتمل في الأمم المتحدة على قرار بإعلان 11 تموز يوما دوليا لإحياء ذكرى المجزرة.
     
ويأتي هذا بعد موافقة زعماء الاتحاد الأوروبي في آذار على إجراء محادثات مع البوسنة بشأن انضمامها إلى التكتل، مع تصاعد التوتر في الأسابيع الأخيرة في البلقان حيث احتشد آلاف الصرب في البوسنة رفضا للمبادرة. 
     
وحاول السياسيون في صربيا وصرب البوسنة إلى حد كبير التقليل من أهمية المجزرة، مع رفض كثر وصفها بأنها إبادة جماعية، بمن فيهم زعيم كيان صرب البوسنة ميلوراد دوديك. ولم يحدّد موعد للتصويت على القرار. وقال الناطق باسم الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية بيتر ستانو الثلاثاء إن موقف الاتحاد الأوروبي بشأن سربرنيتسا يبقى "واضحا جدا". وأضاف لصحافيين "ليس هناك شك في حقيقة وقوع إبادة جماعية في سربرنيتسا. لا يمكن إنكار ذلك"، مستشهدا بحكم أصدرته محكمة دولية بهذا الشأن عام 2007. وأضاف "وأي شخص يحاول التشكيك في الأمر لا مكان له في أوروبا".
     
لكن المفاوضات بشأن انضمام البوسنة إلى الاتحاد الأوروبي لن تبدأ بشكل جدي إلا بعد أن تجري الدولة البلقانية المزيد من الإصلاحات الرئيسية. 

آخر الأخبار

أخبار دولية

الأوروبي:

إبادة

جماعية

سربرنيتسا

أوروبا

LBCI التالي
مقتل 16 شخصا على الأقل بانقلاب حافلة في البيرو
وزارة الدفاع الروسية: دمرنا 10 صواريخ أتاكمز فوق القرم ومسيرات
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2024-04-24

الاتحاد الأوروبيّ: لتحقيق مستقل في التقارير عن مقابر جماعية في مستشفيين في غزة

LBCI
أخبار دولية
2024-04-23

وزراء الاتحاد الأوروبيّ: نبحث بشكل عاجل في إمكان توفير المزيد من الدفاعات الجوية لأوكرانيا

LBCI
أخبار لبنان
07:48

وفد من "الجمهورية القوية" وجهاز العلاقات الخارجية في "القوات" زار سفيرة الاتحاد الأوروبي

LBCI
أخبار دولية
07:18

تركيا: سنتقدم بطلب للانضمام رسميا لجنوب أفريقيا في قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
02:53

روسيا تصد هجوما جويا ضخما شنته أوكرانيا على سيفاستوبول

LBCI
أخبار دولية
02:28

تايوان ترصد تحليق 45 طائرة صينية بالقرب من أجوائها

LBCI
أخبار دولية
02:17

الرئيس السابق للغابون يبدأ إضرابا عن الطعام احتجاجا على تعرض أفراد من أسرته للتعذيب

LBCI
أخبار دولية
02:14

قتلى اثر اشتباكات مع مهربين وتجار مخدرات في ليبيا

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
منوعات
07:38

"عمة صديقتي حامل وأنا الوالد"... قصة حب غريبة وهذه التفاصيل!

LBCI
أمن وقضاء
12:56

الأمن العام: تنظيم عودة 225 سوريا عبر مركزي عرسال والقاع

LBCI
موضة وجمال
2024-05-06

ملكة جمال أميركا تُعلن تخلّيها عن اللقب: "أدرك تأثير الصدمة على الكثيرين" (صورة)

LBCI
أخبار دولية
06:36

الاتحاد الأوروبي يقر بشكل نهائي ميثاق الهجرة واللجوء

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:03

في نهائيات الـNBA الصربي يوكيش يقلب الطاولة على الجميع

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:59

لبنان في قلب مهرجان كان ونادين لبكي ضمن لجنة التحكيم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:56

إلى اللقاء بروفيسور صاصي الطبيب والأخ والأب لكل مريض!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:53

دول الخليج ترسم مستقبل اقتصاد المنطقة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:51

توتر علاقة تل ابيب مع القاهرة... والسبب رفح

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:26

قبل ساعات من جلسة مناقشة المليار يورو... ٣٣٠ نازحا عادوا الى سوريا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:25

السلطات السعودية ترجع 11 عراقياً آتين من لبنان والقضاء اللبناني يوقفهم... فما الذي يحدث؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:23

تزوير توقيع الرئيس بري وتواقيع رئاسية ووزارية وبيع عقارات للدولة…

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
12:50

وزيرة الخارجية الكندية للـLBCI: لإيجاد حل سلميّ لوقف إطلاق النار في الجنوب

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أمن وقضاء
08:42

أبٌ رمى أولاده الأربعة عند مستديرة الليلكي... إليكم تفاصيل ما حصل

LBCI
منوعات
07:38

"عمة صديقتي حامل وأنا الوالد"... قصة حب غريبة وهذه التفاصيل!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:23

تزوير توقيع الرئيس بري وتواقيع رئاسية ووزارية وبيع عقارات للدولة…

LBCI
آخر الأخبار
16:46

مصدران أمنيان لـ"رويترز": مقتل قيادي في حزب الله في ضربة جوية إسرائيلية على سيارة في صور بجنوب لبنان

LBCI
صحة وتغذية
15:12

رائحة الفم الكريهة... إليكم أسبابها وطرق علاجها!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:56

إلى اللقاء بروفيسور صاصي الطبيب والأخ والأب لكل مريض!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:25

السلطات السعودية ترجع 11 عراقياً آتين من لبنان والقضاء اللبناني يوقفهم... فما الذي يحدث؟

LBCI
آخر الأخبار
15:32

غارة إسرائيلية تستهدف سيارة في مدينة صور جنوبي لبنان

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More