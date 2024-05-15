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مقتل 16 شخصا على الأقل بانقلاب حافلة في البيرو
أخبار دولية
2024-05-15 | 01:30
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مقتل 16 شخصا على الأقل بانقلاب حافلة في البيرو
قُتل 16 شخصا على الأقل الثلاثاء في البيرو بانقلاب حافلة عن حافة جبلية في منطقة أياكوتشو الجبلية، وفق ما أعلنت السلطات. وكانت الحافلة تقل أكثر من 40 راكبا في جبال الأنديس حيث تكثر الحوادث المماثلة.
وقالت وزارة الصحة في بيان إن الحادث وقع في وقت مبكر الثلاثاء فيما كانت الحافلة متجهة من ليما إلى مدينة أياكوتشو على مسار متعرّج على طريق ليبرتادوريس السريع.
وتكثر هذه الحوادث في البيرو خصوصا بسبب قيادة السائقين بسرعة كبيرة على طرق سيئة الصيانة. وسجلت البيرو 3138 وفاة بسبب حوادث طرق في العام 2023، بحسب وزارة النقل. وتعود 70 في المئة من الحوادث إلى عوامل بشرية مثل عدم كفاءة السائق أو التعب، بحسب البيانات الرسمية.
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