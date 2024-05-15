الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
23
o
البقاع
25
o
الجنوب
23
o
الشمال
25
o
جبل لبنان
23
o
كسروان
23
o
متن
23
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة أخبار الثانية والنصف
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
23
o
البقاع
25
o
الجنوب
23
o
الشمال
25
o
جبل لبنان
23
o
كسروان
23
o
متن
23
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
مجلس الشيوخ الإسباني يرفض مشروع قانون العفو عن الانفصاليين الكاتالونيين ويعيده إلى مجلس النواب
أخبار دولية
2024-05-15 | 02:12
مشاهدات عالية
شارك
شارك
3
min
مجلس الشيوخ الإسباني يرفض مشروع قانون العفو عن الانفصاليين الكاتالونيين ويعيده إلى مجلس النواب
صوّت مجلس الشيوخ الإسباني الذي تهيمن عليه المعارضة اليمينية الثلاثاء لصالح استخدام حق النقض ضد مشروع قانون مثير للجدل يتيح العفو عن انفصاليين كاتالونيين، ما حتّم إعادته إلى مجلس النواب في لفتة رمزية لن تمنع إقراره لاحقا.
وتقدّم الحزب الشعبي المعارض باقتراح لاستخدام حق النقض ضد مشروع القانون الذي يمنح العفو للانفصاليين المشاركين في محاولة الاستقلال الفاشلة لإقليم كاتالونيا عام 2017، حيث "تمت الموافقة عليه" بغالبية 149 صوتا مقابل 113.
لكن هذا التصويت مجرد عرض رمزي للتعبير عن الرفض، إذ أن مجلس الشيوخ الإسباني ليس مخولا إبطال مشاريع القوانين بل فقط اقتراح تعديلات عليها أو استخدام حق النقض. ويتوجب الآن إعادة مشروع القانون إلى مجلس النواب، ومن المتوقع أن يحصل على الضوء الأخضر النهائي هناك في الأسابيع المقبلة.
ويمكن إلغاء نتيجة التصويت الذي أجراه مجلس الشيوخ الثلاثاء بغالبية مطلقة في مجلس النواب في غضون شهرين من إعادة مشروع القانون، أو بغالبية بسيطة بمجرد مرور هذه الفترة الزمنية.
ويرمي مشروع القانون إلى وضع حد للمحاكمة المستمرة منذ سنوات للمتورطين في المحاولة الانفصالية الفاشلة التي أثارت أسوأ أزمة سياسية في إسبانيا منذ عقود. وسيكون المستفيد الأكبر من هذا القانون كارليس بوتشيمون، الزعيم الكاتالوني السابق الذي قاد المحاولة الانفصالية قبل أن يفر خارج إسبانيا لتجنب ملاحقته قضائيا. والتشريع الذي صاغه الحزب الاشتراكي الحاكم مع حزبين انفصاليين وأقره مجلس النواب في آذار قبل إرساله إلى مجلس الشيوخ، تضمّن النص الأكثر إثارة للجدل الذي يُطرح على البرلمان منذ وصول بيدرو سانشيز إلى السلطة عام 2018.
وطالبت الأحزاب الانفصالية الكاتالونية بإقرار مشروع القانون هذا مقابل إعطاء دعمها لسانشيز لولاية جديدة على رأس الحكومة لمدة أربع سنوات في تشرين الثاني. ويعارض اليمين الإسباني الذي يعتبر بوتشيمون العدو الأول للشعب مشروع قانون العفو بشدة، متهما سانشيز بجعل نفسه "رهينة" لدى الانفصاليين من أجل البقاء رئيسا للوزراء. وتعرّض الانفصاليون لنكسة عندما فقدوا الغالبية في البرلمان الإقليمي في كتالونيا بعد أن حكموا لعقد من الزمن، مع إحراز الاشتراكيين بزعامة سانشيز تقدما كبيرا.
آخر الأخبار
أخبار دولية
الشيوخ
الإسباني
مشروع
قانون
العفو
الانفصاليين
الكاتالونيين
ويعيده
النواب
التالي
قتلى اثر اشتباكات مع مهربين وتجار مخدرات في ليبيا
زعيم كوريا الشمالية يدعو إلى "تغيير تاريخي" في الاستعدادات للحرب
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2024-03-14
النواب الإسبان يقرّون مشروع قانون العفو عن الانفصاليين الكاتالونيين
أخبار دولية
2024-03-14
النواب الإسبان يقرّون مشروع قانون العفو عن الانفصاليين الكاتالونيين
0
آخر الأخبار
2024-04-21
حماس: ندين بأشد العبارات تصديق مجلس النواب الأميركي على مشروع قانون المساعدات للكيان الصهيوني المجرم
آخر الأخبار
2024-04-21
حماس: ندين بأشد العبارات تصديق مجلس النواب الأميركي على مشروع قانون المساعدات للكيان الصهيوني المجرم
0
أخبار دولية
2024-04-21
زيلينسكي يعبر عن إمتنانه لإقرار مجلس النواب الأميركي مشروع قانون خاص بالمساعدات العسكرية
أخبار دولية
2024-04-21
زيلينسكي يعبر عن إمتنانه لإقرار مجلس النواب الأميركي مشروع قانون خاص بالمساعدات العسكرية
0
آخر الأخبار
2024-04-17
لجنة المخصصات بمجلس النواب الأميركي: مشروع قانون بالمجلس سيقدم 26.38 مليار دولار لإسرائيل
آخر الأخبار
2024-04-17
لجنة المخصصات بمجلس النواب الأميركي: مشروع قانون بالمجلس سيقدم 26.38 مليار دولار لإسرائيل
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
06:46
في الذكرى الـ78 للنكبة الفلسطينية... اسرائيل مستمرة في حربها على غزة
أخبار دولية
06:46
في الذكرى الـ78 للنكبة الفلسطينية... اسرائيل مستمرة في حربها على غزة
0
أخبار دولية
06:42
مكتب نتنياهو: الحكومة الإسرائيلية رفضت قرارا للجمعية العامة للأمم المتحدة يشجع على الاعتراف بدولة فلسطينية
أخبار دولية
06:42
مكتب نتنياهو: الحكومة الإسرائيلية رفضت قرارا للجمعية العامة للأمم المتحدة يشجع على الاعتراف بدولة فلسطينية
0
أخبار دولية
05:46
الأمم المتحدة تفتح تحقيقا في مقتل أول موظف دولي في غارة في رفح
أخبار دولية
05:46
الأمم المتحدة تفتح تحقيقا في مقتل أول موظف دولي في غارة في رفح
0
أخبار دولية
05:39
روسيا تؤكد اعتراض 17 مسيّرة أوكرانية
أخبار دولية
05:39
روسيا تؤكد اعتراض 17 مسيّرة أوكرانية
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار دولية
04:01
ماكرون يدعو إلى اجتماع للبحث في أعمال الشغب في كاليدونيا الجديدة
أخبار دولية
04:01
ماكرون يدعو إلى اجتماع للبحث في أعمال الشغب في كاليدونيا الجديدة
0
آخر الأخبار
04:02
بدء الجلسة النيابية العامة لمناقشة الهبة الأوروبية وملف النازحين السوريين
آخر الأخبار
04:02
بدء الجلسة النيابية العامة لمناقشة الهبة الأوروبية وملف النازحين السوريين
0
آخر الأخبار
06:23
ياسين ياسين: لضرورة ضبط الحدود والعمل على قضاء عصابات التهريب وتصنيف النازحين في لبنان وعلى المجتمع الدولي تحمل مسؤوليته من خلال اعادة النازحين الى المناطق الآمنة في سوريا وتأمين المستلزمات لهم او الى بلد ثالث بطريقة آمنة
آخر الأخبار
06:23
ياسين ياسين: لضرورة ضبط الحدود والعمل على قضاء عصابات التهريب وتصنيف النازحين في لبنان وعلى المجتمع الدولي تحمل مسؤوليته من خلال اعادة النازحين الى المناطق الآمنة في سوريا وتأمين المستلزمات لهم او الى بلد ثالث بطريقة آمنة
0
امن وقضاء
2023-10-21
بعد استهداف سيارة وتدمير منزل.. كيف تبدو الصورة من القليعة؟
امن وقضاء
2023-10-21
بعد استهداف سيارة وتدمير منزل.. كيف تبدو الصورة من القليعة؟
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
14:03
في نهائيات الـNBA الصربي يوكيش يقلب الطاولة على الجميع
تقارير نشرة الاخبار
14:03
في نهائيات الـNBA الصربي يوكيش يقلب الطاولة على الجميع
0
تقارير نشرة الاخبار
13:59
لبنان في قلب مهرجان كان ونادين لبكي ضمن لجنة التحكيم
تقارير نشرة الاخبار
13:59
لبنان في قلب مهرجان كان ونادين لبكي ضمن لجنة التحكيم
0
تقارير نشرة الاخبار
13:56
إلى اللقاء بروفيسور صاصي الطبيب والأخ والأب لكل مريض!
تقارير نشرة الاخبار
13:56
إلى اللقاء بروفيسور صاصي الطبيب والأخ والأب لكل مريض!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:53
دول الخليج ترسم مستقبل اقتصاد المنطقة
تقارير نشرة الاخبار
13:53
دول الخليج ترسم مستقبل اقتصاد المنطقة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:51
توتر علاقة تل ابيب مع القاهرة... والسبب رفح
تقارير نشرة الاخبار
13:51
توتر علاقة تل ابيب مع القاهرة... والسبب رفح
0
تقارير نشرة الاخبار
13:26
قبل ساعات من جلسة مناقشة المليار يورو... ٣٣٠ نازحا عادوا الى سوريا
تقارير نشرة الاخبار
13:26
قبل ساعات من جلسة مناقشة المليار يورو... ٣٣٠ نازحا عادوا الى سوريا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:25
السلطات السعودية ترجع 11 عراقياً آتين من لبنان والقضاء اللبناني يوقفهم... فما الذي يحدث؟
تقارير نشرة الاخبار
13:25
السلطات السعودية ترجع 11 عراقياً آتين من لبنان والقضاء اللبناني يوقفهم... فما الذي يحدث؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:23
تزوير توقيع الرئيس بري وتواقيع رئاسية ووزارية وبيع عقارات للدولة…
تقارير نشرة الاخبار
13:23
تزوير توقيع الرئيس بري وتواقيع رئاسية ووزارية وبيع عقارات للدولة…
0
تقارير نشرة الاخبار
12:50
وزيرة الخارجية الكندية للـLBCI: لإيجاد حل سلميّ لوقف إطلاق النار في الجنوب
تقارير نشرة الاخبار
12:50
وزيرة الخارجية الكندية للـLBCI: لإيجاد حل سلميّ لوقف إطلاق النار في الجنوب
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أمن وقضاء
08:42
أبٌ رمى أولاده الأربعة عند مستديرة الليلكي... إليكم تفاصيل ما حصل
أمن وقضاء
08:42
أبٌ رمى أولاده الأربعة عند مستديرة الليلكي... إليكم تفاصيل ما حصل
2
منوعات
07:38
"عمة صديقتي حامل وأنا الوالد"... قصة حب غريبة وهذه التفاصيل!
منوعات
07:38
"عمة صديقتي حامل وأنا الوالد"... قصة حب غريبة وهذه التفاصيل!
3
تقارير نشرة الاخبار
13:23
تزوير توقيع الرئيس بري وتواقيع رئاسية ووزارية وبيع عقارات للدولة…
تقارير نشرة الاخبار
13:23
تزوير توقيع الرئيس بري وتواقيع رئاسية ووزارية وبيع عقارات للدولة…
4
آخر الأخبار
16:46
مصدران أمنيان لـ"رويترز": مقتل قيادي في حزب الله في ضربة جوية إسرائيلية على سيارة في صور بجنوب لبنان
آخر الأخبار
16:46
مصدران أمنيان لـ"رويترز": مقتل قيادي في حزب الله في ضربة جوية إسرائيلية على سيارة في صور بجنوب لبنان
5
تقارير نشرة الاخبار
13:56
إلى اللقاء بروفيسور صاصي الطبيب والأخ والأب لكل مريض!
تقارير نشرة الاخبار
13:56
إلى اللقاء بروفيسور صاصي الطبيب والأخ والأب لكل مريض!
6
صحة وتغذية
15:12
رائحة الفم الكريهة... إليكم أسبابها وطرق علاجها!
صحة وتغذية
15:12
رائحة الفم الكريهة... إليكم أسبابها وطرق علاجها!
7
تقارير نشرة الاخبار
13:25
السلطات السعودية ترجع 11 عراقياً آتين من لبنان والقضاء اللبناني يوقفهم... فما الذي يحدث؟
تقارير نشرة الاخبار
13:25
السلطات السعودية ترجع 11 عراقياً آتين من لبنان والقضاء اللبناني يوقفهم... فما الذي يحدث؟
8
آخر الأخبار
15:32
غارة إسرائيلية تستهدف سيارة في مدينة صور جنوبي لبنان
آخر الأخبار
15:32
غارة إسرائيلية تستهدف سيارة في مدينة صور جنوبي لبنان
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More