الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
23
o
البقاع
25
o
الجنوب
23
o
الشمال
25
o
جبل لبنان
23
o
كسروان
23
o
متن
23
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
فيديو كليبات
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
23
o
البقاع
25
o
الجنوب
23
o
الشمال
25
o
جبل لبنان
23
o
كسروان
23
o
متن
23
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
قتلى اثر اشتباكات مع مهربين وتجار مخدرات في ليبيا
أخبار دولية
2024-05-15 | 02:14
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
قتلى اثر اشتباكات مع مهربين وتجار مخدرات في ليبيا
اعلنت قوة عسكرية متمركزة في طرابلس الليبية إن ثلاثة من أفرادها لقوا حتفهم في اشتباكات مع مهربين وتجار مخدرات في الصحراء قرب الحدود مع الجزائر.
وقالت القوة، وهي اللواء 444، في بيان إن الاشتباكات كانت محتدمة "واستمرت لساعات"، مضيفة أنها أحبطت "تهريب كمية هائلة تقدر بنحو خمسة ملايين حبة مخدرة".
آخر الأخبار
أخبار دولية
اشتباكات
مهربين
وتجار
مخدرات
ليبيا
التالي
الرئيس السابق للغابون يبدأ إضرابا عن الطعام احتجاجا على تعرض أفراد من أسرته للتعذيب
مجلس الشيوخ الإسباني يرفض مشروع قانون العفو عن الانفصاليين الكاتالونيين ويعيده إلى مجلس النواب
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2024-03-19
ليبيا تغلق أهم معبر حدودي مع تونس اثر اشتباكات
أخبار دولية
2024-03-19
ليبيا تغلق أهم معبر حدودي مع تونس اثر اشتباكات
0
أمن وقضاء
05:22
الجيش: توقيف 3 أشخاص في الميناء - طرابلس لإقدامهم على الاتجار بالمخدرات وتعاطيها
أمن وقضاء
05:22
الجيش: توقيف 3 أشخاص في الميناء - طرابلس لإقدامهم على الاتجار بالمخدرات وتعاطيها
0
أخبار دولية
08:52
قتلى من حرّاس أحد السجون الفرنسية
أخبار دولية
08:52
قتلى من حرّاس أحد السجون الفرنسية
0
أخبار دولية
2024-05-14
منظمة الصحة العالمية: "ليس هناك خطأ" في إحصاءات قتلى غزة
أخبار دولية
2024-05-14
منظمة الصحة العالمية: "ليس هناك خطأ" في إحصاءات قتلى غزة
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
06:46
في الذكرى الـ78 للنكبة الفلسطينية... اسرائيل مستمرة في حربها على غزة
أخبار دولية
06:46
في الذكرى الـ78 للنكبة الفلسطينية... اسرائيل مستمرة في حربها على غزة
0
أخبار دولية
06:42
مكتب نتنياهو: الحكومة الإسرائيلية رفضت قرارا للجمعية العامة للأمم المتحدة يشجع على الاعتراف بدولة فلسطينية
أخبار دولية
06:42
مكتب نتنياهو: الحكومة الإسرائيلية رفضت قرارا للجمعية العامة للأمم المتحدة يشجع على الاعتراف بدولة فلسطينية
0
أخبار دولية
05:46
الأمم المتحدة تفتح تحقيقا في مقتل أول موظف دولي في غارة في رفح
أخبار دولية
05:46
الأمم المتحدة تفتح تحقيقا في مقتل أول موظف دولي في غارة في رفح
0
أخبار دولية
05:39
روسيا تؤكد اعتراض 17 مسيّرة أوكرانية
أخبار دولية
05:39
روسيا تؤكد اعتراض 17 مسيّرة أوكرانية
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار دولية
04:01
ماكرون يدعو إلى اجتماع للبحث في أعمال الشغب في كاليدونيا الجديدة
أخبار دولية
04:01
ماكرون يدعو إلى اجتماع للبحث في أعمال الشغب في كاليدونيا الجديدة
0
آخر الأخبار
04:02
بدء الجلسة النيابية العامة لمناقشة الهبة الأوروبية وملف النازحين السوريين
آخر الأخبار
04:02
بدء الجلسة النيابية العامة لمناقشة الهبة الأوروبية وملف النازحين السوريين
0
آخر الأخبار
06:23
ياسين ياسين: لضرورة ضبط الحدود والعمل على قضاء عصابات التهريب وتصنيف النازحين في لبنان وعلى المجتمع الدولي تحمل مسؤوليته من خلال اعادة النازحين الى المناطق الآمنة في سوريا وتأمين المستلزمات لهم او الى بلد ثالث بطريقة آمنة
آخر الأخبار
06:23
ياسين ياسين: لضرورة ضبط الحدود والعمل على قضاء عصابات التهريب وتصنيف النازحين في لبنان وعلى المجتمع الدولي تحمل مسؤوليته من خلال اعادة النازحين الى المناطق الآمنة في سوريا وتأمين المستلزمات لهم او الى بلد ثالث بطريقة آمنة
0
امن وقضاء
2023-10-21
بعد استهداف سيارة وتدمير منزل.. كيف تبدو الصورة من القليعة؟
امن وقضاء
2023-10-21
بعد استهداف سيارة وتدمير منزل.. كيف تبدو الصورة من القليعة؟
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
14:03
في نهائيات الـNBA الصربي يوكيش يقلب الطاولة على الجميع
تقارير نشرة الاخبار
14:03
في نهائيات الـNBA الصربي يوكيش يقلب الطاولة على الجميع
0
تقارير نشرة الاخبار
13:59
لبنان في قلب مهرجان كان ونادين لبكي ضمن لجنة التحكيم
تقارير نشرة الاخبار
13:59
لبنان في قلب مهرجان كان ونادين لبكي ضمن لجنة التحكيم
0
تقارير نشرة الاخبار
13:56
إلى اللقاء بروفيسور صاصي الطبيب والأخ والأب لكل مريض!
تقارير نشرة الاخبار
13:56
إلى اللقاء بروفيسور صاصي الطبيب والأخ والأب لكل مريض!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:53
دول الخليج ترسم مستقبل اقتصاد المنطقة
تقارير نشرة الاخبار
13:53
دول الخليج ترسم مستقبل اقتصاد المنطقة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:51
توتر علاقة تل ابيب مع القاهرة... والسبب رفح
تقارير نشرة الاخبار
13:51
توتر علاقة تل ابيب مع القاهرة... والسبب رفح
0
تقارير نشرة الاخبار
13:26
قبل ساعات من جلسة مناقشة المليار يورو... ٣٣٠ نازحا عادوا الى سوريا
تقارير نشرة الاخبار
13:26
قبل ساعات من جلسة مناقشة المليار يورو... ٣٣٠ نازحا عادوا الى سوريا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:25
السلطات السعودية ترجع 11 عراقياً آتين من لبنان والقضاء اللبناني يوقفهم... فما الذي يحدث؟
تقارير نشرة الاخبار
13:25
السلطات السعودية ترجع 11 عراقياً آتين من لبنان والقضاء اللبناني يوقفهم... فما الذي يحدث؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:23
تزوير توقيع الرئيس بري وتواقيع رئاسية ووزارية وبيع عقارات للدولة…
تقارير نشرة الاخبار
13:23
تزوير توقيع الرئيس بري وتواقيع رئاسية ووزارية وبيع عقارات للدولة…
0
تقارير نشرة الاخبار
12:50
وزيرة الخارجية الكندية للـLBCI: لإيجاد حل سلميّ لوقف إطلاق النار في الجنوب
تقارير نشرة الاخبار
12:50
وزيرة الخارجية الكندية للـLBCI: لإيجاد حل سلميّ لوقف إطلاق النار في الجنوب
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أمن وقضاء
08:42
أبٌ رمى أولاده الأربعة عند مستديرة الليلكي... إليكم تفاصيل ما حصل
أمن وقضاء
08:42
أبٌ رمى أولاده الأربعة عند مستديرة الليلكي... إليكم تفاصيل ما حصل
2
منوعات
07:38
"عمة صديقتي حامل وأنا الوالد"... قصة حب غريبة وهذه التفاصيل!
منوعات
07:38
"عمة صديقتي حامل وأنا الوالد"... قصة حب غريبة وهذه التفاصيل!
3
تقارير نشرة الاخبار
13:23
تزوير توقيع الرئيس بري وتواقيع رئاسية ووزارية وبيع عقارات للدولة…
تقارير نشرة الاخبار
13:23
تزوير توقيع الرئيس بري وتواقيع رئاسية ووزارية وبيع عقارات للدولة…
4
آخر الأخبار
16:46
مصدران أمنيان لـ"رويترز": مقتل قيادي في حزب الله في ضربة جوية إسرائيلية على سيارة في صور بجنوب لبنان
آخر الأخبار
16:46
مصدران أمنيان لـ"رويترز": مقتل قيادي في حزب الله في ضربة جوية إسرائيلية على سيارة في صور بجنوب لبنان
5
تقارير نشرة الاخبار
13:56
إلى اللقاء بروفيسور صاصي الطبيب والأخ والأب لكل مريض!
تقارير نشرة الاخبار
13:56
إلى اللقاء بروفيسور صاصي الطبيب والأخ والأب لكل مريض!
6
صحة وتغذية
15:12
رائحة الفم الكريهة... إليكم أسبابها وطرق علاجها!
صحة وتغذية
15:12
رائحة الفم الكريهة... إليكم أسبابها وطرق علاجها!
7
تقارير نشرة الاخبار
13:25
السلطات السعودية ترجع 11 عراقياً آتين من لبنان والقضاء اللبناني يوقفهم... فما الذي يحدث؟
تقارير نشرة الاخبار
13:25
السلطات السعودية ترجع 11 عراقياً آتين من لبنان والقضاء اللبناني يوقفهم... فما الذي يحدث؟
8
آخر الأخبار
15:32
غارة إسرائيلية تستهدف سيارة في مدينة صور جنوبي لبنان
آخر الأخبار
15:32
غارة إسرائيلية تستهدف سيارة في مدينة صور جنوبي لبنان
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More