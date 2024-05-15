قتلى اثر اشتباكات مع مهربين وتجار مخدرات في ليبيا

اعلنت قوة عسكرية متمركزة في طرابلس الليبية إن ثلاثة من أفرادها لقوا حتفهم في اشتباكات مع مهربين وتجار مخدرات في الصحراء قرب الحدود مع الجزائر.



وقالت القوة، وهي اللواء 444، في بيان إن الاشتباكات كانت محتدمة "واستمرت لساعات"، مضيفة أنها أحبطت "تهريب كمية هائلة تقدر بنحو خمسة ملايين حبة مخدرة".

