تايوان ترصد تحليق 45 طائرة صينية بالقرب من أجوائها

أعلنت وزارة الدفاع في تايبيه الأربعاء، أنها رصدت تحليق 45 طائرة صينية حول أجواء تايوان، وذلك قبل أقل من أسبوع من حفل تنصيب رئيسها الجديد في 20 أيار.



وهذا أكبر عدد من الطائرات الصينية التي يتم رصدها حول تايوان، التي تدعي بكين أنها جزء من أراضيها، خلال فترة 24 ساعة هذا العام.



وتعتبر بكين الرئيس الجديد لاي تشينغ تي "انفصاليا خطيرا"، وتصاعد التوتر بين ضفتي مضيق تايوان منذ فوزه في انتخابات كانون الثاني.



وقالت وزارة الدفاع في تايبيه الأربعاء إنها رصدت 45 طائرة صينية وست سفن بحرية تنشط حول تايوان خلال فترة 24 ساعة حتى الساعة 6,00 صباحا (22,00 ت غ).



وأضافت الوزارة في بيان أن "26 طائرة عبرت الخط الأوسط لمضيق تايوان" في إشارة إلى الخط الذي يقسم الممر المائي الذي يبلغ طوله 180 كيلومترا ويفصل تايوان عن الصين.



وأشارت الوزارة إلى أنها "تابعت الوضع وتعاملت معه بالطريقة المناسبة".



وقالت الوزارة مساء الثلاثاء إنه تم رصد 23 طائرة صينية، بما في ذلك طائرات مقاتلة وطائرات مسيّرة حول تايوان خلال فترة ساعتين.



وأكدت الصين أنها لن تتخلى أبدا عن استخدام القوة لفرض سيطرتها على تايوان.



وكثفت الضغوط العسكرية على الجزيرة في السنوات الأخيرة، حيث أرسلت طائرات حربية وسفن بحرية بشكل شبه يومي، وهو ما يقول الخبراء إنها "تكتيكات المنطقة الرمادية" التي لا تصل إلى حد العمل الحربي الصريح.



ويرفض لاي، مثل الرئيسة المنتهية ولايتها تساي إنغ وين، مطالبة بكين بالسيادة على تايوان.