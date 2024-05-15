روسيا تصد هجوما جويا ضخما شنته أوكرانيا على سيفاستوبول

أعلن الحاكم المعين من قبل روسيا لإدارة سيفاستوبول في شبه جزيرة القرم ميخائيل رازفوجاييف اليوم، أن القوات الجوية الروسية صدت هجوما جويا "ضخما" شنته أوكرانيا على المدينة التي تضم ميناء لكن حطام أحد الصواريخ سقط على منطقة سكنية.



وأفاد عبر قناته على تطبيق تيليغرام، بأن البيانات المبدئية تشير إلى أن الهجوم لم يسفر عن وقوع إصابات. وذكر أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية دمرت "عددا من المقذوفات الجوية" فوق البحر الأسود الليلة الماضية.



ولم يعرف بعد نطاق الهجوم ولا ما تسبب فيه من أضرار. وضمت روسيا شبه جزيرة القرم من أوكرانيا قبل عشر سنوات في خطوة ندد بها حلفاء كييف الغربيون.



ولم يتسن لرويترز التحقق بشكل مستقل من تلك الأنباء. ولم يصدر تعليق بعد من أوكرانيا.



وفي تطور آخر، قال حاكم منطقة بيلغورود في جنوب غرب روسيا على الحدود مع أوكرانيا إن شخصين أصيبا في هجوم شنته كييف على المنطقة والذي تسبب أيضا في إلحاق أضرار بخط للكهرباء والعديد من المنازل والسيارات.



وتزايدت في الأسابيع القليلة الماضية هجمات أوكرانيا على بيلغورود الروسية التي تقع قبالة منطقة خاركيف الأوكرانية حيث تقول القوات الروسية إنها تحقق مكاسب. وتقول موسكو إن الهجمات الأوكرانية على تلك المنطقة تزداد شراسة.