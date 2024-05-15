الجيش الأوكراني يعلن سحب عدد من قواته من أجزاء في منطقة خاركيف

أعلن الجيش الأوكراني ليل الثلاثاء الأربعاء، أنه اضطر إلى التراجع في بعض أجزاء الجبهة الشمالية في منطقة خاركيف حيث تشن روسيا هجوما جديدا منذ العاشر من أيار.



وقالت هيئة الأركان الأوكرانية عبر وسائل التواصل الاجتماعي: "في بعض المناطق قرب لوكيانتسي وفوفتشانسك وبسبب قصف العدو وهجوم للمشاة، تراجعت وحداتنا باتجاه مواقع مناسبة أكثر لإنقاذ أرواح جنودنا وتجنب تسجيل خسائر. والمعركة مستمرة".