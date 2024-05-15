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زيلينسكي يلغي زيارته المقررة الجمعة إلى إسبانيا

أخبار دولية
2024-05-15 | 03:08
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زيلينسكي يلغي زيارته المقررة الجمعة إلى إسبانيا
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زيلينسكي يلغي زيارته المقررة الجمعة إلى إسبانيا


ألغى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي زيارة له كانت مقررة الجمعة إلى إسبانيا على ما ذكر الإعلام الإسباني وما ورد في البرنامج الرسمي للقصر الملكي.
     
وحدّث القصر الملكي الإسباني برنامج عمل العاهل الإسباني صباح الأربعاء مشيرا إلى إلغاء لقاء الملك فيليبي السادس والرئيس الأوكراني فضلا عن مأدبة غداء رسمية على شرف زيلينسكي.
      

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