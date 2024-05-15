الاتحاد الأوروبي يدعو إسرائيل إلى "الوقف الفوري" لعمليتها العسكرية في رفح

دعا الاتحاد الأوروبي إسرائيل الأربعاء إلى إنهاء عمليتها العسكرية في رفح في جنوب قطاع غزة "فورا"، محذرا من أن عدم القيام بذلك من شأنه أن يقوّض العلاقات مع التكتل.



وجاء في بيان صادر عن منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل باسم التكتل: "إذا واصلت إسرائيل عمليتها العسكرية في رفح، سيضع ذلك حتما ضغطا شديدا على علاقة الاتحاد الأوروبي بإسرائيل".