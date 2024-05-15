روسيا تؤكد اعتراض 17 مسيّرة أوكرانية

أكّدت روسيا الأربعاء، أنها اعترضت 17 مسيّرة أوكرانية استهدفت خصوصا مخزنا للوقود في منطقة روستوف في جنوب البلاد التي تضم المقر العام للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.



وقالت وزارة الدفاع في بيان: "خلال الليل أحبطت محاولات عدة لنظام كييف لارتكاب هجمات إرهابية (...) على أهداف على الأراضي الروسية".



واعترضت الدفاعات الجوية الروسية خصوصا 17 مسيّرة جوية ودمرتها في مناطق حدودية عدة مع أوكرانيا فضلا عن ستة صواريخ "اتاكمس" فوق شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو العام 2014، وفق المصدر نفسه.



وفي منطقة روستوف حيث المقر العام العسكري للعملية الروسية في أوكرانيا، استهدفت مسيّرتان مخزنا للوقود ما تسبب بانفجارات على ما قال حاكم المنطقة فاسيلي غولوبيف.



لكنه أكد أن الهجوم لم يسفر عن اندلاع حريق "أو سقوط أي إصابات".