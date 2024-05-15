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الشرطة السويسرية تُخرج الطلاب المؤيدين للفلسطينيين من جامعة برن

أخبار دولية
2024-05-15 | 05:39
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الشرطة السويسرية تُخرج الطلاب المؤيدين للفلسطينيين من جامعة برن
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الشرطة السويسرية تُخرج الطلاب المؤيدين للفلسطينيين من جامعة برن

تدخَّلت الشرطة صباح الأربعاء لإخراج عشرات الطلاب المؤيدين للفلسطينيين كانوا يعتصمون في جامعة جنيف في سويسرا (UNIGE) منذ الأحد، وفق ما أفادت إدارة الجامعة في بيان. وتوجهت الشرطة إلى الموقع بناء على طلب الإدارة التي اعتبرت الاثنين أن أي اعتصام "غير مقبول".
     
ويطالب المحتجون بإدانة الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة والذي أثاره الهجوم غير المسبوق الذي نفذته حركة حماس في 7 تشرين الأول على الأراضي الإسرائيلية.
     
والطلاب الثلاثون الذين كانوا في المبنى غادروا الموقع قرابة الساعة 03,00 بتوقيت غرينتش (05,00 بالتوقيت المحلي). وكانوا يرددون شعارات مؤيدة للفلسطينيين قبل انسحابهم، حسبما أشار صحافي من وكالة كيستون إيه تي إس للأنباء. واعتصم عشرات الناشطين في مبان جامعية منذ مساء الأحد، بما في ذلك في مطعم الجامعة، مطالبين بـ"مقاطعة الأكاديمية المؤسسات الإسرائيلية". وكانت إدارة الجامعة أنذرتهم بمغادرة مواقعهم إلا أنهم تجاهلوا ذلك.
     
وقال رئيس الجامعة كريستيان لومان في بيان نشر الأربعاء إنه مستعد لمواصلة "الحوار البناء" لكنه قدّر أن "الاحتلال والمطالب ذات الدوافع السياسية لا توفر إطارا لحوار بناء". وفي اليوم السابق، أخلى شرطيون جامعة جنيف (UNIGE)، من دون وقوع حوادث وذلك بناء على طلب إدارة المؤسسة الجامعية.
     
وكانت جامعة جنيف أجرت حواراً مع المتظاهرين، لكنها عادت وشددت لهجتها لاحقا بعد فشل المفاوضات، معلنة تقديم شكوى جنائية ضد الطلاب المؤيدين للفلسطينيين.

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