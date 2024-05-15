الأمم المتحدة تفتح تحقيقا في مقتل أول موظف دولي في غارة في رفح

أعلن متحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة اليوم، أن المنظمة الدولية فتحت تحقيقا في غارة غير محددة يوم الاثنين على سيارة تابعة لها في رفح بقطاع غزة قتلت أول موظف دولي منذ بدء الحرب.



وموظف الأمم المتحدة ويبهاف أنيل كالي، وهو ضابط متقاعد من الجيش الهندي، عمل في إدارة الأمم المتحدة للسلامة والأمن وكان في طريقه للمستشفى الأوروبي في رفح مع زميلة أصيبت أيضا عندما استهدفت ضربة السيارة. وقالت المنظمة الدولية إن الموظفة المصابة أردنية.