في الذكرى الـ78 للنكبة الفلسطينية... اسرائيل مستمرة في حربها على غزة

في الذكرى الـ78 للنكبة الفلسطينية، اسرائيل مستمرة في حربها على قطاع غزة حيث تجاوز عدد الضحايا الفلسطينيين عتبة الـ 35000 ضحية.



وميدانيًا، تستمر المعارك في شمال القطاع وجنوبه.



ففي رفح نشرت سرايا القدس، مقاطع فيديو لما قالت إنه استهداف للتحشدات العسكرية والآليات الاسرائيلية المتوغلة شرق رفح بقذائف الهاون.



من جهة أخرى، أعلنت كتائب القسام قصف مستوطنة سديروت بمنظومة صواريخ رجوم من عيار 114ملم.