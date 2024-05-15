روسيا تؤكد سيطرتها على بلدة روبوتينه الاستراتيجية في جنوب أوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية الأربعاء السيطرة على قرية روبوتينه المدمّرة بالكامل في جنوب أوكرانيا والتي تحمل رمزية لأنّها كانت واحدة من القرى القليلة التي استعادتها أوكرانيا خلال الهجوم المضاد في صيف العام 2023.



وقالت وزارة الدفاع الروسية عن هذه البلدة التي استعادتها أوكرانيا في آب 2023 بعد معركة عنيفة والتي زارها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في شباط 2024 لدعم قواته، إنّ القوات الروسية "حرّرت بالكامل قرية روبوتينه الاستراتيجية في منطقة زابوريجيا".