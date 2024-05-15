بلينكن: إسرائيل بحاجة إلى خطة واضحة وملموسة لمستقبل غزة

أعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أن إسرائيل بحاجة إلى خطة واضحة وملموسة لمستقبل قطاع غزة حيث تواجه احتمال حدوث فراغ في السلطة يمكن أن تملأه الفوضى.



وقال بلينكن في خلال مؤتمر صحفي في كييف إن العملية الإسرائيلية المحدودة في رفح أحدثت تأثيرا سلبيا في وقت كانت تتخذ فيه إسرائيل خطوات مهمة لتحسين الأوضاع الإنسانية في غزة.





