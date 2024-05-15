نتنياهو: إسرائيل ستزيد حصة العاملين الأجانب "بقدر كبير"

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن الحكومة قرّرت تخفيف القيود لزيادة حصة العاملين الأجانب "بقدر كبير" في ظل نقص القوى العاملة تزامنا مع حرب غزة.



وقال نتنياهو في بيان إن من بين الخطوات التي ستتخذها إسرائيل السماح بدخول أكثر من 300 ألف أجنبي للعمل، أو ما يصل إلى 3.3 بالمئة من السكان.



وذكر البيان أن هذه الخطوة تهدف إلى تغطية النقص في قطاعات الاقتصاد، بما في ذلك قطاعات التشييد والزراعة والتمريض. وقال نتنياهو "هذا قرار مهم للشركات ولاقتصادنا وكذلك لأمننا".