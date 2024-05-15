إردوغان: إسرائيل "ستطمع" بتركيا إذا هُزمت حماس

اعتبر الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أنّ إسرائيل "ستطمع" بتركيا إذا انتصرت على حماس في قطاع غزة.



وقال الرئيس التركي لنواب حزبه في البرلمان في العاصمة أنقرة :"لا تظنوا أنّ إسرائيل ستتوقف في غزة".



وأضاف: "إذا لم يتمّ إيقافها، فإنّ هذه الدولة المارقة والإرهابية ستطمع بالأناضول عاجلاً أم آجلاً"، في إشارة إلى شبه الجزيرة التركية الكبيرة التي تسمّى أيضاً آسيا الصغرى وتضمّ أكثر من نصف أراضي تركيا.



وتابع: "سنواصل الوقوف إلى جانب حماس التي تناضل من أجل استقلال أرضها والتي تدافع عن الأناضول".