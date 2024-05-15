بوتين يحيي تقدم القوات الروسية "على كل الجبهات" في أوكرانيا

أشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بتقدّم قوات بلاده على "جميع الجبهات" في ساحة المعركة في أوكرانيا، وذلك بعد أيام على بدء موسكو هجوماً برياً كبيراً.



وقال بوتين في خلال اجتماع نُقل عبر التلفزيون مع القادة العسكريين، بما في ذلك وزير الدفاع الجديد أندريه بيلوسوف: "قواتنا تعمل باستمرار، كلّ يوم، على تحسين مواقعها".