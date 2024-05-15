الحوثيون: استهدفنا سفينة حربية أميركية والسفينة "ديستني" في البحر الأحمر

الأجهزة الأردنية الأمنية أحبطت محاولة تهريب أسلحة إلى "معارضي النظام الملكي الحاكم"

الأجهزة الأردنية الأمنية أحبطت محاولة تهريب أسلحة إلى "معارضي النظام الملكي الحاكم"

بوتين يحيي تقدم القوات الروسية "على كل الجبهات" في أوكرانيا