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نتنياهو: "ما من كارثة إنسانية" في رفح بعد إجلاء نحو من 500 ألف شخص منها

نفى رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو حدوث كارثة انسانية في رفح جنوب قطاع غزة بعدما اضطُر نحو 500 ألف شخص معظمهم نازحون للنزوح منها من جديد.



وقال نتانياهو في بيان: "جهودنا المسؤولة تؤتي ثمارها. حتى الآن تم إجلاء نحو نصف مليون شخص من مناطق القتال في رفح. الكارثة الإنسانية التي يتم الحديث عنها لم تحدث ولن تحدث".