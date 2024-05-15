تركيا تبلغ الولايات المتحدة بأن هجوم إسرائيل على رفح غير مقبول

أفاد مصدر دبلوماسي تركي بأن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أبلغ نظيره الأميركي أنتوني بلينكن خلال اتصال بأن الهجوم الإسرائيلي على رفح غير مقبول.



ولفت المصدر الى أن فيدان ذكر أيضا لبلينكن أن من المهم التوصل إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة بأسرع ما يمكن، مع تشديده على أنه يتعين تذليل العقبات أمام دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع.