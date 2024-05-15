تعرض رئيس وزراء سلوفاكيا لاطلاق نار بعد اجتماع الحكومة ونقله الى المستشفى

تعرض رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو لإطلاق نار ونقل الى الى المستشفى بعد اجتماع حكومي في بلدة هاندلوفا بوسط البلاد كما أفادت وسائل اعلام محلية.



وقالت صحيفة "دينيك ان ديلي" التي شاهد مراسلها نقل رئيس الوزراء الى سيارة من قبل حراس الأمن أن الشرطة أوقفت المسلح المشتبه في إطلاقه النار.



وقال مدير المستشفى في هذه البلدة انه يجري نقل رئيس الوزراء الى العاصمة.



وعبرت رئيسة سلوفاكيا زوزانا تشابوتوفا عن صدمتها للهجوم المسلح "الوحشي" على رئيس الوزراء.



وقالت الرئيسة المنتهية ولايتها في بيان: "أنا أشعر بالصدمة. أتمنى لروبرت فيكو التحلي بالكثير من القوة في هذه اللحظة الحرجة للتعافي من هذا الهجوم الوحشي وغير المسؤول".



من جهتها أدانت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين "الهجوم البشع" على رئيس الوزراء السلوفاكي.