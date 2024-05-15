وزير الخارجية الأيرلندي: ايرلندا ستعترف بالدولة الفلسطينية قبل نهاية أيار

أعلن وزير الخارجية الأيرلندي مايكل مارتن أن بلاده ستعترف بالدولة الفلسطينية قبل نهاية الشهر الجاري إن لم يكن في 21 أيار كما كان متوقعا في البداية.



وقال مارتن لإذاعة نيوزتوك: "سنعترف بدولة فلسطين قبل نهاية الشهر".



وأضاف: "الموعد المحدد لا يزال غير واضح لأننا ما زلنا نجري مناقشات مع بعض الدول فيما يتعلق بالاعتراف بشكل مشترك".