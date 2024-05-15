بايدن وترامب جاهزان لاجراء مناظرتين في حزيران وأيلول

تحدّى الرئيس الأميركي جو بايدن منافسه دونالد ترامب بإجراء مناظرتَين قبل الانتخابات الرئاسية، الأولى في حزيران والثانية في أيلول، ووافق ترامب على الفور.



وقال الرئيس الديموقراطي: "حالياً يقول إنه يريد أن يجري مناظرة معي مرة جديدة". وأضاف في مقطع فيديو "في هذه الحالة... سأفعل ذلك مرتين".



وأعلن فريق حملة بايدن من جهته أن الرئيس الأميركي يريد أن يجري أول مناظرة مع ترامب في إطار حملته الحالية بعد قمة مجموعة السبع التي ستعقد في إيطاليا في الفترة من 13 إلى 15 حزيران، والثانية "في بداية أيلول".



ورد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب على الفور عبر شبكته "تروث سوشال" قائلاً "أنا مستعد ومصمم على إجراء مناظرة ضد "جو المحتال" في الموعدين المقترحين في حزيران وايلول".