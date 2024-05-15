عقوبات أميركية على قائدين بقوات الدعم السريع السودانية

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية أنها فرضت عقوبات على قائدين كبيرين في قوات الدعم السريع السودانية شبه العسكرية عقب هجمات في شمال دارفور.



وقالت الوزارة في بيان إن القائدين الخاضعين للعقوبات هما اللواء عثمان محمد حامد محمد رئيس عمليات قوات الدعم السريع، وعلي يعقوب جبريل قائد القوات في وسط دارفور.