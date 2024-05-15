وزير الدفاع الإسرائيلي يبدي معارضته "سيطرة" اسرائيل على غزة بعد الحرب

أبدى وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت معارضته أن تتولى اسرائيل "السيطرة" على قطاع غزة بعد الحرب.



وقال غالانت في مؤتمر صحافي في تل ابيب: "طالبت بإيجاد بديل مختلف عن سلطة حماس في غزة لكنني لم أحصل على إجابات" مضيفا أن "وجود قيادة عسكرية إسرائيلية في غزة قرار سيء. هذا الحل سيكلف الكثير من الأرواح".



وشدد على أن اسرائيل "يجب الا تحكم حياة المدنيين في غزة"، قائلا: "أدعو رئيس الوزراء إلى إعلان أننا لن نحكم غزة... لن أقبل أن تسيطر إسرائيل على غزة".