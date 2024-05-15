شحنة مساعدات بريطانية تغادر قبرص متوجهة إلى الرصيف البحري في غزة

أعلنت وزارة الخارجية البريطانية أن شحنة مساعدات بريطانية بنحو 100 طن غادرت قبرص متوجهة إلى الرصيف البحري الجديد في قطاع غزة.



وقال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك في بيان: "نقود الجهود الدولية مع الولايات المتحدة وقبرص لإنشاء ممر مساعدات بحري. وشحنة المساعدات البريطانية الأولى اليوم من قبرص إلى الرصيف المؤقت قبالة غزة لحظة مهمة في زيادة هذا التدفق".