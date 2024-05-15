غانتس يدعم معارضة وزير الدفاع لاستراتيجية نتنياهو بشأن غزة

عبّر عضو حكومة الحرب الإسرائيلية بيني غانتس عن دعمه للمعارضة العلنية التي أبداها وزير الدفاع بشأن نهج رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو المتعلق بالتخطيط لقطاع غزة بعد الحرب.



وقال غانتس في بيان مصور إن وزير الدفاع يوآف غالانت "قال الحقيقة".



وأضاف: "مسؤولية القيادة هي فعل الصواب للبلاد، بأي ثمن".