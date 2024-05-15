التوسع في إجتياح رفح يبقى على طاولة نتنياهو: العملية ستستغرق أسابيع

مقتل 16 شخصا على الأقل بانقلاب حافلة في البيرو

مقتل 16 شخصا على الأقل بانقلاب حافلة في البيرو

الاتحاد الأوروبي: أي شخص ينكر حصول إبادة جماعية في سربرنيتسا لا مكان له في أوروبا