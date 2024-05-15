واشنطن تفرض عقوبات على اثنين من قادة قوات الدعم السريع السودانية

فرضت الولايات المتحدة الأربعاء عقوبات على اثنين من قادة قوات الدعم السريع السودانية وتعهدت بالضغط لمنعها من شنّ هجوم على مدينة الفاشر في شمال إقليم دارفور.



وقالت وزارة الخزانة إنها ستجمد أي أصول في الولايات المتحدة وتجرم المعاملات مع قائد قوات الدعم السريع بوسط دارفور علي يعقوب جبريل، واللواء في قوات الدعم السريع المشارك في التخطيط للعمليات عثمان محمد حامد محمد.



من جهته، قال المتحدث باسم الخارجية الأميركية ماثيو ميلر في بيان إن "العملية العسكرية التي تقوم بها قوات الدعم السريع لتطويق ومحاصرة الفاشر بشمال دارفور عرّضت حياة مئات الآلاف من المدنيين للخطر".



وأضاف ميلر "نحن على استعداد لاتخاذ إجراءات إضافية ضد الأفراد والمؤسسات التي تعمل على تصعيد الحرب بما في ذلك أي أعمال هجومية على الفاشر".

