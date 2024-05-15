بوتين يطالب بابتكارات عسكرية للانتصار على اوكرانيا

دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حكومته مجددا الأربعاء إلى الابتكار في الإنتاج العسكري للانتصار على أوكرانيا، حيث تتقدم القوات الروسية لا سيما في منطقة خاركيف، وهو ما أشاد به.



وقال خلال اجتماع بثه التلفزيون الروسي مع كبار الضباط ووزير الدفاع الجديد أندريه بيلوسوف "رغم انجاز الكثير لا يزال هناك الكثير يتعين القيام به في مجال الإنتاج الدفاعي".



وكانت المرة الأولى التي يظهر فيها الرجلان معا علنا منذ تعيين بيلوسوف، المستشار الاقتصادي السابق لبوتين، الأحد في تعديل وزاري مفاجئ.



وتابع "لقد قلنا ذلك مرارا، من يتقن بسرعة أكبر أحدث وسائل الكفاح المسلح هو الذي ينتصر" مؤكدا أن جيشه "يمتلك كل ما هو ضروري لتحقيق ذلك".