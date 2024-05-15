الأمين العام للامم المتحدة يدين الهجوم على رئيس الوزراء السلوفاكي

دان الأمين العام للامم المتحدة أنطونيو غوتيريش "بشدة الهجوم المثير للصدمة" ضد رئيس الورزاء السلوفاكي روبرت فيكو الذي أصيب بعدة رصاصات الأربعاء.



وقال الناطق باسمه فرحان حق إن "أفكار الأمين العام مع رئيس الوزراء والمقربين منه في هذا الوقت العصيب".



وقد تعرض رئيس الوزراء السلوفاكي الاربعاء لمحاولة اغتيال عبر إطلاق النار عليه عدة مرات بعد اجتماع حكومي في مدينة هاندلوفا بوسط البلاد فيما أعلنت الحكومة السلوفاكية انه "في وضع حرج" اثر هذا الهجوم الذي ندد به قادة أوروبيون.

